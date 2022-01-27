В Смоленске 24-летний парень устроил дебош в гостинице. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В гостинице на улице Крупской росгвардейцы задержали смолянина за совершение противоправных действий. Об этом сообщили в региональном управлении ведомства.

Сообщение о срабатывании кнопки тревожной сигнализации на охраняемом объекте поступило во время патрулирования.

Прибыв на место, сотрудники Росгвардии выяснили, что один из постояльцев гостиницы, 24-летний парень, повредил магнитный замок входной двери, нецензурно выражался и мешал работе персонала.

Нарушителя задержали и передали в дежурную часть ОВД для дальнейшего разбирательства. По информации ведомства, на смолянина составили административный протокол за хулиганство.

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