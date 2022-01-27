Смоленские выпускники президентской программы подготовки управленческих кадров получили дипломы. Фото: пресс-служба администрации Смоленской области.

В 2020/2021 учебном году 17 руководителей различного уровня и сфер деятельности прошли профессиональную переподготовку в рамках реализации Президентской программы управленческих кадров для организаций народного хозяйства РФ. Выпускников поздравил губернатор Алексей Островский.

Президентская программа, действующая с 1997 года, направлена содействие предприятиям крупного, среднего и малого бизнеса, организациям в различных сферах, а также органам местного самоуправления в реализации инновационных проектов, проведения целенаправленной кадровой политики.

В пресс-службе администрации региона отметили, что Смоленская область участвует в программе уже 24 года. За это время обучение прошли более 900 руководителей высшего и среднего звена и почти 200 выпускников получили возможность стажироваться в профильных зарубежных компаниях.

Ранее «КП» писала, что Алексей Островский встретился с финалистами и победителями конкурса «Я – ЛИДЕР». Ключевая цель конкурса – выявление и подготовка наиболее перспективных управленцев.