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Происшествия27 января 2022 8:07

В Смоленской области автомобиль Audi столкнулся с грузовым поездом

Водитель легковушки не пострадал
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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В Смоленской области автомобиль Audi столкнулся с грузовым поездом. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Смоленской области.

В Смоленской области автомобиль Audi столкнулся с грузовым поездом. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Смоленской области.

Авария произошла около 12:30 в среду, 26 января. На железнодорожном переезде 372 км перегона Кардымово – Ярцево, вблизи станции Присельское, столкнулись легковушка Audi и грузовой поезд.

На место происшествия выезжали автоцистерны и 6 спасателей. По информации пресс-службы регионального ГУ МЧС, в результате ДТП никто не пострадал.

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