Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 27 января: 2 552 человека погибли с начала пандемии

По данным столичного Оперштаба, от коронавируса погибли еще 9 смолян. Фото: Иван МАКЕЕВ

Последнюю неделю в Смоленской области наблюдается рост заболеваемости коронавирусом. За прошедшие сутки выявили 279 новых случаев заражения. По данным столичного Оперштаба, от коронавируса погибли еще 9 человек. С начала пандемии от COVID-19 умерли 2 552 жителя региона.

Статус «экс-пациента» получили 81 557 смолян. Число амбулаторных пациентов увеличилось, сутками ранее на самоизоляции находились 4 713 человек. Госпитализировано за сутки – 80.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

Как сообщают в смоленском депздраве, привито первым компонентом вакцины 456 721 смолян. Завершили вакцинацию – 437 525 человек. За сути прививку сделали 2 888 жителей области.

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