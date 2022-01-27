Смолянин отсудил у «Жилищника» 250 тысяч рублей за затопление квартиры. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Местный житель обратился в суд с иском к ОАО «Жилищник» о возмещении ущерба после затопления в квартире. Смолянин сообщил, что залитие произошло из-за неисправности канализационного стояка.

Судебная экспертиза подтвердила, что причиной произошедшего стал засор системы канализации. По информации пресс-службы Ленинского районного суда, стоимость восстановительного ремонта квартиры оценили в 123 291 рублей.

Из-за ненадлежащего исполнения ОАО «Жилищник» своих обязанностей по содержанию общего имущества многоквартирного дома суд взыскал в пользу истца 123 291 рублей в счет возмещения причиненных убытков.

Однако организация не выполнила это требование в добровольном порядке, поэтому суд также взыскал с ответчика неустойку в сумме 123 291 руб., 3 000 руб. в счёт денежной компенсации морального вреда и штраф.

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