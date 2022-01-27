В Смоленске избрали нового председателя городского Совета ветеранов. Фото: пресс-служба администрации города Смоленска.

26 января состоялась внеочередная конференция Смоленской городской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов.

В ней приняли участие первый заместитель начальника департамента Смоленской области по внутренней политике Антон Панфилов, заместитель главы города по инвестициям и комплексному развитию Денис Азаренков.

В ходе конференции состоялось избрание председателя Совета ветеранов. По предложению делегатов конференции был единогласно избран председатель ветеранской организации 46-ой Воздушной армии Игорь Николаевич Семенченко.

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