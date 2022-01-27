Смоленские энергетики спешат на помощь

Фото: «Смоленскэнерго».

2022 год начался в Смоленской области с обильных январских снегопадов, ветров и непростых погодных условий с переходом температур через нулевую отметку. Все это может привести к отключениям электроснабжения.

Получая звонок от потребителя об отсутствии света или сигнал оборудования о возникновении какой-либо неисправности в электросети, сотрудники филиала «Россети Центр Смоленскэнерго», не глядя ни на часы, ни на погоду за окном, собираются и оперативно и организованно приступают к ликвидации последствий климатических аномалий. К восстановительным работам в январе было привлечено максимально возможное количество бригад, спецтехники и специалистов, свободные бригады помогали коллегам из соседних районов.

Механизм работы отлажен и почти стандартен – мастер следит за выполнением работ, другие члены бригады готовят необходимые инструменты, водители управляют спецтехникой.

Работу осложняли не только непростые погодные, но и территориальные условия в лесных зонах, труднодоступных населенных пунктах, таких как деревни Угранского района, к которым энергетики были вынуждены по несколько часов прорываться по заснеженным дорогам. Высокие деревья, которые находились за пределами охранных зон ЛЭП, под тяжестью снега клонили свои ветки и обрывали провода.

Несмотря на количество повреждений, нанесенных электросетевому хозяйству стихией, энергетики всегда настроены на боевой лад и никогда не теряют бодрости духа. Работая круглосуточно, в трудных погодных условиях, благодаря самоотверженности и высокому профессионализму, специалисты энергокомпании шаг за шагом смогли восстановить энергоснабжение жителей.

Кроме высокопроходимой спецтехники и бригад, укомплектованных аварийным запасом, в распоряжении филиала находятся резервные источники электроснабжения. Их используют для подачи электроэнергии в социально значимые объекты региона. Так, например, такой источник применялся для электроснабжения котельной в д. Алексино Дорогобужского района, и жители практически не заметили, что происходило аварийное отключение объекта.

– Очень сильный ветер, глубокий снежный покров… Кроме этого, сложная дорожная обстановка: часто невозможно было не только спецтехнике проехать до места аварии – даже снегоходы тонули в снегу, но и пешком было не добраться - лыжи не скользили, снег по пояс. Но наши ребята шли только вперед, - рассказывает заместитель генерального директора – директор Смоленскэнерго Андрей Сорокин. – Темнеет сейчас рано, но и этот факт не останавливал работы по восстановлению электроснабжения, они велись практически круглосуточно».