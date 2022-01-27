Для уборки снега в Смоленске дополнительно направят более 30 единиц техники. Фото: пресс-служба администрации города Смоленска.

В администрации региона прошло совещание, на котором рассматривались проблемные вопросы, связанные с уборкой снега на территории областного центра.

В адрес губернатора поступают бесчисленные обращения смолян, которые высказывают свое крайнее возмущение ситуацией с уборкой от снега и льда улиц города, межквартальных проездов и дворовых территорий. Несмотря на предпринимаемые администрацией города усилия, ситуация длительное время не меняется.

В числе объективных причин – мощные снегопады, недостаточное количество снегоуборочной техники в специализированных организациях, а также кадровый дефицит и увольнения сотрудников муниципальных предприятий в связи с возросшей нагрузкой и невысокой зарплатой. Кроме того, глава региона отметил крайне слабую организацию работы управляющих компаний и подчеркнул, что областной Государственной жилищной инспекции необходимо более активно взаимодействовать с ними, побуждая к выполнению прямых обязанностей по приведению в порядок придомовых территорий.

Исходя из этого, по поручению Алексея Островского в Смоленск направили более 30 единиц спецтехники в дополнение к имеющейся. Уже сегодня, 27 января, они выйдут на улицы областного центра – полная маршрутизация транспорта и объектов, на которых спецтехника все эти дни будет работать, сейчас формируется.

Вместе с тем губернатор потребовал от градоначальника лично заниматься синхронизацией действий всех служб, а также обеспечить оперативный вывоз убираемого снега, добавили в пресс-службе областной администрации.

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