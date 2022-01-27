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Происшествия27 января 2022 14:00

В Смоленске водитель «Хонды» пострадал в ДТП на улице Шевченко

Мужчину увезли в медучреждение
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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В Смоленске водитель «Хонды» пострадал в ДТП на улице Шевченко. Фото: «Drive2 Смоленск» в соцсетях.

В Смоленске водитель «Хонды» пострадал в ДТП на улице Шевченко. Фото: «Drive2 Смоленск» в соцсетях.

Авария произошла 27 января в районе дома №65 по улице Шевченко. По словам очевидцев, возле ТЦ «Ёлочка» столкнулись автомобили «Хонда» и «Шевроле».

По предварительной информации, водитель «Хонды» при повороте налево не уступил дорогу второму авто. На месте выезжала скорая помощь, мужчину доставили в больницу.

Ранее «КП» писала, что в Смоленской области автомобиль Audi столкнулся с грузовым поездом. Водитель легковушки не пострадал.

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