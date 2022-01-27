Дополнительную остановку в Сафоново будет делать пассажирский поезд Брест-Москва с 1 февраля. Фото: Иван МАКЕЕВ

С 1 февраля для удобства пассажиров назначается дополнительная двухминутная остановка на узловой станции Сафоново в Смоленской области международному пассажирскому поезду №4/8 Брест-Москва при следовании в Москву.

Поезд курсирует через день и отправляется из Бреста в 17:37, а прибывает в Москву на Белорусский вокзал в 6:54. В Сафоново поезд будет останавливаться поздно ночью - в 2:41.

Со всеми изменениями в расписании пригородных поездов можно ознакомиться на вокзалах и остановочных пунктах, а также на официальном сайте ОАО "РЖД" (https://pass.rzd.ru).