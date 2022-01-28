До двух лет тюрьмы грозит смолянину за ловлю рыбы с помощью остроги. Фото: пресс-служба УМВД по Смоленской области.

12 января в полицию поступило сообщение от сотрудников отдела государственного контроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов по Брянской и Смоленской областям о том, что на водоеме в районе деревни Гранки пресекли ловлю рыбы с помощью остроги.

Прибывшая на место следственно-оперативная группа установила, что неработающий 34-летний житель посёлка Голынки прорубил во льду лунку и с помощью остроги, которая является орудием массового истребления, поймал 39 щук.

Рыболов сообщил, что не знал, что острога является запрещённым орудием лова.

Сотрудники полиции забрали у мужчины острогу, топор и добытую рыбу, которую передали в отдел государственного контроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов по Брянской и Смоленской областям для установления суммы причинённого ущерба. Согласно заключению, сумма ущерба составила более 36 тысяч рублей.

По информации пресс-службы регионального УМВД, в отношении смолянина возбудили уголовное дело УК РФ «Незаконная добыча вылов водных биологических ресурсов». Ему грозит максимальное наказание в виде лишения свободы до двух лет.

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