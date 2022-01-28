Снегопад и сильный ветер ожидаются в Смоленской области 28 января. Фото: Олег УКЛАДОВ

По прогнозам смоленского ЦГМЧС в пятницу, 28 января, в Смоленске и области будет облачно.

Временами осадки в виде снега, мокрого снега. На отдельных участках дорог сохранится гололедица, местами слабый гололед. Ветер южный, 6-11 м/с, порывы до 14 м/с.

Температура воздуха по области: -4°C…+1°C.

В Смоленске: ночью -1°C…+1°C.

Атмосферное давление 737 мм рт. столба, будет падать.

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