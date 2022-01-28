В двух районах Смоленской области введут в эксплуатацию объекты водоснабжения. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В администрации области состоялось совещание по вопросам реализации федерального проекта «Чистая вода», направленного на повышение качества питьевого водоснабжения населения региона. От графика работ в этом направлении отстают два муниципальных образования региона – Темкинский и Краснинский районы.

Губернатор Алексей Островский выразил крайнее неудовлетворение тем, как была организована работа по реализации проекта, от которого напрямую зависит обеспечение населения качественной водой.

По словам главы Темкинского района Сергея Гуляева, станция полностью построена, проведены анализы воды, подготовлен технический план объекта. В конце декабря 2021 состоялась проверка Гостехнадзора: замечаний, которые могли бы помешать ввести в эксплуатацию объект, выявлено не было. Однако необходимые для ввода в эксплуатацию документы подписаны не были, в связи с тем, что большую часть работ подрядчик вел на кредитные деньги.

В пресс-службе областной администрации сообщили, что по итогам обсуждения Алексей Островский потребовал от главы Темкинского района до конца января прекратить трудовые отношения с курирующим данное направление заместителем. В случае с администрацией Краснинского района, где выделенные денежные средства в рамках проекта освоены с нарушениями и отсутствием необходимой документации, – виновные в этом ответят по закону.

Также глава региона предупредил руководителей муниципалитетов о персональной ответственности за реализацию данного проекта и поставил задачу ввести объекты водоснабжения в эксплуатацию не позднее 1 апреля.

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