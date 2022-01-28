В Смоленске за ночь расчистили более 1000 кубометров снега. Фото: пресс-служба администрации города Смоленска.

Около 30 единиц техники, выделенных по поручению губернатора Алексея Островского, вышли на расчистку улиц Смоленска ночью.

Совместно с машинами «СпецАвто» на основных дорогах областного центра, включая улицы Лавочкина, Фрунзе, Рыленкова, Попова, 25 Сентября, Соболева и другие, было убрано около 1100 кубометров снега.

Фото: пресс-служба администрации города Смоленска.

Упор был сделан на очистку от снега проезжей части улиц грейдерами и тракторами, отметили в пресс-службе городской администрации. На предстоящую ночь параллельно с расчисткой запланирован вывоз сформированных за сегодняшнюю ночь валов. Владельцев автомобилей настоятельно просят не оставлять транспорт на обочинах – это значительно затрудняет процесс снегоуборки.

Фото: пресс-служба администрации города Смоленска.

Днем акцент работы сместится на уборку межквартальных проездов и тротуаров по графикам, разработанным районными администрациями. В выходные – упор будет сделан на улицы 2-й и 3-й категории и частный сектор.

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