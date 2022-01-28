В Смоленской области осудили экс-руководителя Игоревского деревообрабатывающего комбината. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Бывший генеральный директор ООО «Игоревичем деревообрабатывающий комбинат» и ООО «Игоревский завод древестностружечных плит», расположенных в Холм -Жирковском районе и находящихся в настоящее время в процессе банкротства, незаконно обналичила более 132 миллионов.

Оперативники УФСБ России по Смоленской области установили, что 56-летняя жительница Московской области в период с февраля 2018 года по январь 2019 года, зная о выставленных инкассовых поручениях и решениях о приостановлении операций по расчетным счетам предприятий, не имея возможности производить расходные операции в банке, незаконно перечислила на счета контрагентов более 132 миллионов.

В региональном УФСБ отметили, что таким образом, экс-руководитель компаний по деревообработке пыталась сокрыть денежные средства, предназначавшиеся на взыскание недоимки по налоговым платежам и страховым взносам.

Принимая во внимание добровольное возмещение имущественного ущерба, 14 января 2022 года Сафоновский районный суд признал подсудимую виновной в совершении преступлений по статье 199.2 УК РФ и назначил ей наказание в виде 2,6 лет лишения свободы условно.

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