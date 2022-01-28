Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 28 января: 360 человек заразились за сутки

За сутки в Смоленской области зафиксировали 360 новых случаев заражения коронавирусом. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

За последние сутки на территории Смоленской области зафиксировали 360 новых случаев заражения коронавирусом. В общей сумме число заразившихся COVID-19 смолян достигло 89 333.

По данным столичного Оперштаба, количество погибших на данный момент составляет 2 561 человек, за сутки умерли 9 смолян. Всего за время пандемии выздоровел 81 751 житель региона.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

В общей сложности под медицинским наблюдением находятся 5 933 человека, из них 5 057 – в режиме самоизоляции, 876 – в стационаре. За сутки госпитализировали 85 смолян.

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