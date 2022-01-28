Смоленск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Смоленск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Смоленск
0°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество28 января 2022 10:01

МЖД более чем в два раза увеличила количество маршрутов сервиса «Грузовой экспресс» в 2021 году

КомментироватьОставить комментарий(0)
МЖД более чем в два раза увеличила количество маршрутов сервиса «Грузовой экспресс» в 2021 году.

МЖД более чем в два раза увеличила количество маршрутов сервиса «Грузовой экспресс» в 2021 году.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В 2021 году на МЖД количество маршрутов, организованных в рамках сервиса «Грузовой экспресс», увеличилось более чем в два раза. К 9 станциям назначения предыдущего года в 2021 –м добавились еще 12 станций, которые расположены в Свердловской, Иркутской областях, Красноярском крае. Таким образом, в настоящее время на МЖД отправка «грузовых экспрессов» осуществляется в крупные города Дальнего Востока, Восточной и Западной Сибири, Урала и Краснодарского края.

- С каждым годом популярность данного сервиса растет. Он позволяет более чем в два раза сократить сроки доставки грузов. Количество вагонов, отправленных «грузовыми экспрессами», в 2021 году увеличилось на 7 %. Сегодня на Московской железной дороге эта услуга доступна уже на 9 станциях – Перово, Белый Раст, Силикатная, Электроугли, Кунцево-2, Купавна, Селятино, а также Сборная Угольная и Курск - отметил начальник МЖД Михаил Глазков.

Услуга по ускоренной доставке грузов «Грузовой экспресс» позволяет сократить время нахождения в дороге за счет проследования участка пути по специально разработанному расписанию.

0