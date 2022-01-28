Смоленский суд оставил под стражей бывшую начальницу отдела Росимущества. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Бывшая начальница отдела реализации арестованного, конфискованного и иного имущества управления Росимущества получила информацию об изъятии Смоленской таможней на основании решения суда 399 рулонов ворсового полотна и 109 ковров ручной работы.

Женщина, используя свои служебные полномочия, при пособничестве 54-летнего руководителя общества, приняла решение об уничтожении товаров, несмотря на то, что в этом не было необходимости и противоречило задачам и требованиям, предъявляемым к ведомству.

После получения имущества от Смоленской таможни по указанию чиновницы и её пособника на него подготовили фиктивный акт уничтожения, а сами товары отправили на территорию Московской области для продажи.

По заключению таможенной экспертизы рыночная стоимость 109 ковров ручной работы составляет более 43 миллионов рублей.

Бывшей сотруднице предъявили обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями, а её знакомому — в пособничестве в злоупотреблении должностными полномочиями. 31 декабря 2021 года суд избрали им меры пресечения в виде заключения под стражу.

По информации пресс-службы Смоленского областного суда, 26 января апелляционная инстанция, рассмотрев жалобу защитника, согласилась с выводами суда первой инстанции об отсутствии оснований для применения к ней более мягкой меры пресечения, поскольку она может скрыться от следствия и суда, продолжить заниматься преступной деятельностью, оказать давление на свидетелей или другими способами воспрепятствовать производству по делу. Постановление суда оставили без изменения.

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