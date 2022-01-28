В Вязьме полиция возбудила уголовное дело после избиения подростка в автобусе. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

В отношении 41-летнего жителя Вязьмы, избившего подростка в автобусе, возбудили уголовное дело по статье 116 УК РФ «Побои».

Напомним, 13 января в соцсетях появилась информация о том, что в Смоленской области мужчина избил несовершеннолетнего мальчика в маршрутке.

По словам родителей пострадавшего, во вторник, 11 января, около 10 часов утра в маршрутке МЖК-Юбилейная нетрезвый мужчина разбил подростку нос и пытался сломать палец на руке.

Сотрудники полиции организовали проверку и установили, что 15-летний подросток ехал в автобусе, когда нетрезвый пассажир ударил его по носу и по руке. Водитель сразу остановил маршрутку, буйного пассажира вывели на улицу.

Мать мальчика подала заявление в полицию. Ребёнка направили на судебно-медицинскую экспертизу, которая установила, что ему нанесены побои, не причинившие вреда здоровью.

Сотрудники полиции установили личность и местонахождение подозреваемого. По информации пресс-службы УМВД по Смоленской области, ему грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.

Ранее «КП» писала, что смоленский суд оставил под стражей бывшую начальницу отдела Росимущества. Женщину обвинили в злоупотреблении должностными полномочиями.