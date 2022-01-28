В реготделении «Единой России» подвели промежуточные итоги работы. Фото: smolensk.er.ru.

Подводя итоги работы регионального отделения «Единой России», Игорь Ляхов подробно остановился на партийных проектах, которые реализуются в Смоленской области.

В рамках проекта «Городская среда» с 2017 года удалось отремонтировать более 530-ти дворов и 170-ти общественных пространств. Это результат совместной работы инициативных смолян, депутатов от «Единой России», представителей администраций. В 2022 году планируется благоустроить 44 дворовых и 35 общественных территорий.

В реготделении «Единой России» подвели промежуточные итоги работы. Фото: smolensk.er.ru.

В Смоленске по программе ремонта межквартальных проездов, которую инициировали депутаты-единороссы, в этом году благоустроят 40 проездов к социальным учреждениям и многоквартирным домам.

В рамках проекта «Культура малой Родины» за пять лет отремонтированы 200 учреждений культуры. В этом году в списке на реконструкцию и замену оборудования 28 сельских ДК.

В реготделении «Единой России» подвели промежуточные итоги работы. Фото: smolensk.er.ru.

Продолжит работу партийный проект «Детский спорт». В эксплуатацию в этом году должны ввести ФОКОты открытого типа в Красном Бору и Гагарине. Продолжится строительство спортплощадок в муниципалитетах.

Подвели итоги работы проекта «Крепкая семья». В пошлом году единороссы совместно с АО «Газпром газораспределение Смоленск» начали программу по установке новых безопасных газовых плит в домах одиноких пожилых людей и в многодетных семьях.

Важен для партийцев проект «Историческая память» - устанавливаются памятники Воину-освободителю и героям Великой Отечественной и войны 1812 года, связанных со Смоленщиной. Кроме того, «доброхоты» благоустраивают памятные места и могилы одиноких ветеранов.

Большую поддержку жителям Смоленской области оказывает Фонд депутата Госдумы Сергея Неверова «СозИдаНие». Уже шесть лет проект «Тепло в дом» помогает смолянам подготовиться к зиме, ежегодно дрова получают 500 семей. Социально важный проект - медицинский комплекс автопоезд «Здоровье Смоленщины». С 2016 года врачи осмотрели более 28 тысяч смолян.

Секретарь реготделения «Единой России» Игорь Ляхов поблагодарил партийцев за волонтерскую деятельность. На базе общественной приемной уже почти два года функционирует Волонтерский центр. Добровольцы совместно с депутатами помогают смолянам и медицинскому персоналу в борьбе с пандемией.

В 2021 году вдвое выросло количество обращений от граждан в региональную общественную приемную. В 2020-ом их было чуть больше 300, в прошлом году обратились 855 человек. Выросло и количество положительно решенных вопросов.

В реготделении «Единой России» подвели промежуточные итоги работы. Фото: smolensk.er.ru.

Игорь Ляхов призвал коллег продолжать плодотворную работу. Отметил, что необходимо привести в порядок партийные ряды – сторонников и членов «Единой России».

«Мы сделаем акцент на обновление партийных рядов, активизируем работу в социальных сетях. Конечно, продолжится деятельность по партийным проектам, которые сегодня востребованы у смолян», - подвел итоги Игорь Ляхов.

Отметим, что партийные Конференции прошли во всех 27 местных отделениях «Единой России». В шести районах переизбрали секретарей в связи с перераспределением кадров и обязанностей - в Смоленске, Сафонове, Гагарине, Рославле, Починке и Шумячах. Игорь Ляхов поблагодарил коллег, возглавлявших на протяжении нескольких лет местные отделения, за активную работу и отметил, что «сегодня стоит задача приумножить те результаты, которых мы достигли в каждом из районов».

Во время Конференции наградили призеров всероссийского конкурса следопытских работ «Неизвестный солдат», организованного партией «Единая Россия». Гранты по 300 тысяч рублей получили Екимовичский школьный музей Рославльского района и музей школы №6 Рославля.

Напомним, единороссы также переизбрали секретаря регионального отделения партии, обновился состав Президиума и политсовета.