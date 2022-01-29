В Вязьме задержали мужчину, сообщившего в полицию о возможном взрыве

В Смоленске задержали мужчину, сообщившего в полицию о возможном взрыве. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В ночь на 27 января в полицию поступило сообщение от оператора службы 112 о том, что местный житель обратился на «горячую линию» с заявлением, что откроет газ в квартире и взорвет дом.

Полицейские установили местонахождение звонившего, задержали и доставили его в дежурную часть.

По внешним признакам 35-летний задержанный находился в состоянии опьянения. Мужчина пояснил, что приехал в Вязьму на заработки, делал ремонт в квартире местного жителя, однако заказчик некоторое время не платил ему деньги. Тогда он решил проучить его и сообщил о готовящемся взрыве.

В пресс-службе УМВД по Смоленской области сообщили, что в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье 207 УК РФ. Мужчина задержан в порядке статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса.

Читай также: в Вязьме полиция возбудила уголовное дело после избиения подростка в автобусе. Мужчине грозит до 2 лет тюрьмы.