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Происшествия29 января 2022 7:46

Частный жилой дом сгорел в Смоленской области

Возможная причина пожара – нарушение правил устройства и эксплуатации печи
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Частный жилой дом сгорел в Смоленской области. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Смоленской области.

Частный жилой дом сгорел в Смоленской области. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Смоленской области.

Вечером 27 января хозяйка частного дома в деревне Новый Ржавец Вяземского района почувствовала запах дыма. В первую очередь женщина стала выводить маломобильного сожителя.

К тому времени, когда жильцы покинули дом, огонь уже распространился на кровлю. Проезжающий мимо водитель увидел пожар и вызвал спасателей.

К моменту прибытия огнеборцев жилой дом был охвачен огнем полностью, крыша обрушилась. Через несколько минут возгорание удалось ликвидировать.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Смоленской области, в результате случившегося строение полностью уничтожено огнем. Причины пожара устанавливаются специалистами, предварительной рассматриваемой версией является нарушение правил устройства и эксплуатации печи.

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