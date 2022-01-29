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Здоровье29 января 2022 8:54

Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 29 января: 217 человек выздоровели за сутки

«КП» собрала последние новости по коронавирусу в регионе на 29 января
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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По данным столичного Оперштаба, статус «экс-пациента» получили 81 968 человек.

По данным столичного Оперштаба, статус «экс-пациента» получили 81 968 человек.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Всего 89 819 жителей Смоленской области заразились COVID-19 с начала пандемии. Последние несколько дней в регионе отмечается стремительный рост суточной заболеваемости. За последние сутки диагноз подтвердился у 486 человек.

По данным столичного Оперштаба, статус «экс-пациента» получили 81 968 человек, за сутки выздоровели 217. Погибли 7 смолян, с начала пандемии не справились с осложнениями 2 568 жителей региона.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

Под медицинским наблюдением находятся 6 619 человек, из них 5 746 – на самоизоляции, 873 – в стационаре. Госпитализированы за сутки – 75.

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