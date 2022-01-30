20-летний парень пропал в Смоленске. Фото: ПСО «Сальвар».

В областном центре объявили поиски Глеба Емельянченко. По информации ПСО «Сальвар», местонахождение 20-летнего парня неизвестно с 11 января.

У пропавшего русые волосы, голубые глаза. Последний раз был одет в чёрную куртку с капюшоном.

Активисты и близкие Глеба просят сообщить любую информацию о его местонахождении по телефонам: 8 (4812) 63-63-33, 8-996-954-28-98, 102.

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