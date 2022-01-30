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Общество30 января 2022 7:11

В Смоленске мужчина угрожал убить знакомого костылем

Подозреваемому грозит до двух лет тюрьмы
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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В Смоленске мужчина угрожал убить знакомого костылем.

В Смоленске мужчина угрожал убить знакомого костылем.

Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

В полицию поступило заявление местного жителя об угрозе физической расправы.

Полицейские установили, что в многоквартирном доме, расположенном на улице Лавочкина, между 33-летним мужчиной и его знакомым произошёл конфликт.

Во время ссоры 51-летний подозреваемый стал угрожать мужчине убийством, демонстрируя при этом деревянный костыль.

Личность и местонахождение злоумышленника установили. Смолянина доставили в отдел полиции для установления обстоятельств произошедшего.

В пресс-службе УМВД по Смоленской области сообщили, что в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье 119 УК РФ «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью».

Ему грозит до двух лет лишения свободы.

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