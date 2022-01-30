Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 30 января: более 90 тысяч человек заразились с начала пандемии

По данным столичного Оперштаба, за сутки на территории Смоленской области выявлен 561 случай коронавируса. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

По данным столичного Оперштаба, за сутки на территории Смоленской области выявлен 561 случай коронавируса. Не справились с осложнениями 8 смолян.

Общее число заболевших на данный момент составляет 90 380. За все время пандемии жертвами COVID-19 стали 2 576 жителей региона. Выздоровели и выписались 82 196 человек.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

Сутками ранее в стационаре находились 884 человека, 6 802 – на самоизоляции. За сутки госпитализировали 67 смолян.

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