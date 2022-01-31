В Смоленской области фургон Volkswagen вылетел в кювет. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Смоленской области.

Авария произошла около 12:10 в воскресенье, 30 января. На 286-м километре трассы Р-120 автомобиль Volkswagen съехал в кювет.

На место происшествия в Починковский район выезжали спасатели. По информации пресс-службы ГУ МЧС по Смоленской области, в ДТП никто не пострадал. Причина аварии и ущерб устанавливаются.

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