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Происшествия31 января 2022 4:59

В Смоленской области фургон Volkswagen вылетел в кювет

В ДТП никто не пострадал
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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В Смоленской области фургон Volkswagen вылетел в кювет. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Смоленской области.

В Смоленской области фургон Volkswagen вылетел в кювет. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Смоленской области.

Авария произошла около 12:10 в воскресенье, 30 января. На 286-м километре трассы Р-120 автомобиль Volkswagen съехал в кювет.

На место происшествия в Починковский район выезжали спасатели. По информации пресс-службы ГУ МЧС по Смоленской области, в ДТП никто не пострадал. Причина аварии и ущерб устанавливаются.

Ранее «КП» писала, что 20-летний парень пропал в Смоленске. Глеба Емельянченко ищут с 11 января.

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