Полномасштабная уборка улиц от снега продолжается в Смоленске. Фото: пресс-служба администрации города.

Уборка улиц Смоленска от снега и наледи ведётся в круглосуточном режиме. К ресурсам городских коммунальных предприятий по поручению губернатора Алексея Островского добавились 30 дополнительных единиц техники. Их выделили частные организации.

Повсеместная работа ведётся во всех районах города. В первую очередь выполняется расчистка межквартальных проездов, а в ночную смену уборка проходит на магистральных улицах, рассказали в пресс-службе администрации Смоленска.

Фото: пресс-служба администрации города.

Городской центр управления показывает работу коммунальщиков практически в онлайн режиме. В паблике размещаются подробные планы работ и текущее нахождение техники. Предусматривается и механизм обратной связи – сообщения пользователей будут направляться в профильные организации для отработки.

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