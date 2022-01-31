В Смоленске проверяют качество уборки снега на территориях торговых объектов. Фото: пресс-служба администрации города.

Специалисты отделов торговли районных администраций Смоленска ежедневно проводят рейды по соблюдению собственниками и руководителями торговых объектов Правил благоустройства города.

Основной момент, которому уделяется особое внимание – уборка снега и льда на территории, прилегающей к предприятиям сферы услуг, торговли.

В пресс-службе городской администрации отметили, что большая часть собственников и арендаторов зданий выполняют все требования и очищают закреплённые за ними территории от снега и наледи. Число добросовестных предпринимателей растёт, невзирая на возникающие трудности.

Организации, которые игнорируют просьбы администрации привести территорию в порядок, ждут штрафы.

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