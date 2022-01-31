Смоленск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Смоленск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Смоленск
0°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия31 января 2022 7:01

Частный жилой дом сгорел в Смоленском районе

Причину пожара устанавливают специалисты
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Частный жилой дом сгорел в Смоленском районе. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Смоленской области.

Частный жилой дом сгорел в Смоленском районе. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Смоленской области.

В 22:06 30 января спасателям поступило сообщение о возгорании дома в деревне Тверитино, Смоленского района. На место вызова выехали две автоцистерны и 6 пожарных.

По прибытии информация подтвердилась – огнём был охвачен частный жилой дом. Возгорание удалось ликвидировать, строение полностью уничтожено. По информации пресс-службы ГУ МЧС по Смоленской области, в пожаре никто не пострадал. Причину происшествия предстоит выяснить специалистам.

Ранее «КП» писала, что в Смоленской области фургон Volkswagen вылетел в кювет. В ДТП никто не пострадал.

0