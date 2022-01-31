Частный жилой дом сгорел в Смоленском районе. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Смоленской области.

В 22:06 30 января спасателям поступило сообщение о возгорании дома в деревне Тверитино, Смоленского района. На место вызова выехали две автоцистерны и 6 пожарных.

По прибытии информация подтвердилась – огнём был охвачен частный жилой дом. Возгорание удалось ликвидировать, строение полностью уничтожено. По информации пресс-службы ГУ МЧС по Смоленской области, в пожаре никто не пострадал. Причину происшествия предстоит выяснить специалистам.

Ранее «КП» писала, что в Смоленской области фургон Volkswagen вылетел в кювет. В ДТП никто не пострадал.