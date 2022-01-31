Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 31 января: 637 человек заразились за сутки

С начала пандемии в области зарегистрировано 91 017 случаев заболевания. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Смоленской области продолжает расти число зараженных COVID-19. С начала пандемии в области зарегистрировано 91 017 случаев заболевания. По данным столичного Оперштаба, за прошедшие сутки коронавирусом заразились 637 человек.

Выздоровел и выписался 201 человек. Общее число «экс-пациентов» с начала пандемии составляет 82 397. Погибли 2 585 жителей региона, из них 9 – за последние сутки.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

Всего под медицинским наблюдением находятся 7 960 человек, из них 7 061 – в режиме самоизоляции, 899 – в медицинских учреждениях. За стуки госпитализировали 67 заболевших.

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