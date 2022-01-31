В Смоленской области обсудили реализацию нацпроекта «Культура» в 2022 году

В администрации Смоленской области обсудили реализацию нацпроекта «Культура» в 2022 году. Фото: пресс-служба администрации Смоленской области.

В рамках реализации нацпроекта «Культура» с 2019 года на территории Смоленской области капитально отремонтировали 19 сельских домов культуры, обновили материально-техническую базу в 14 детских школах искусств, отремонтировали и модернизировали 3 муниципальные модельные библиотеки, 4 детские школы искусств. Кроме того, в регионе создано 6 виртуальных концертных залов и построен павильон для проведения культурно-массовых мероприятий в поселке Каспля.

В пресс-службе областной администрации отметили, что за последние три года на эти цели, а также на реализацию входящих в состав нацпроекта региональных проектов «Культурная среда», «Творческие люди» и «Цифровая культура», было выделено около 245 млн рублей из федерального и регионального бюджетов. Из них 143 млн рублей – в 2021 году.

В 2022 году, по словам руководителя профильного департамента Михаила Ивушина, планируется отремонтировать 7 сельских домов культуры, 3 детские школы искусств, переоснастить по модельному стандарту 3 муниципальные библиотеки, а также закупить специализированные автоклубы для 6 муниципалитетов. Современным оборудованием будут оснащены областные музеи, в том числе, запланирован капитальный ремонт музея в Велижском районе. Также в Дорогобужском, Духовщинском и Гагаринском районах появятся виртуальные концертные залы.

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