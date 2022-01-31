В Смоленской области объявили поиски мужчины в военной форме. Фото: ПСО «Сальвар».

31 января сообщили о пропаже Сергея Волчкова. Местонахождение 39-летнего мужчины неизвестно с 25 января. По информации ПСО «Сальвар», он может находиться в Вязьме или Смоленске.

Как сообщают поисковики, Сергей ростом 173 сантиметра, плотного телосложения, седые короткие волосы, зелёные глаза. Был одет в военную форму без знаков различия, чёрные берцы.

Всех, у кого есть информация о местонахождении мужчины, просят сообщить по телефонам: 8 (4812) 63-63-33, 8-952-532-93-93, 102.

Ранее «КП» писала, что 20-летний парень пропал в Смоленске. Глеба Емельянченко ищут с 11 января.