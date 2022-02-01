Смоленские коммунальные службы перешли на усиленный режим работы из-за снегопада. Фото: пресс-служба администрации Смоленска.

По поручению главы города Андрея Борисова смоленские коммунальные службы перевели в усиленный режим работы в связи с метеоусловиями. 31 января Гидрометцентр России вновь объявил в Смоленской области «желтый» уровень погодной опасности.

Синоптики предупреждают о гололедно-изморозевых отложениях, налипании мокрого снега, гололедице на отдельных участках дорог, которые продлятся как минимум до 21:00 сегодняшнего дня.

Все службы города, задействованные в зимнем содержании, продолжают работать в режиме повышенной готовности. Районным администрациям поручено организовать работу с управляющими компаниями, которые ответственны за расчистку дворовых территорий.

В пресс-службе городской администрации отметили, что за несколько дней с улиц Смоленска удалось вывезти более 4 тысяч кубометров снега. Ранее на помощь муниципальным предприятиям губернатор Алексей Островский направил более 30-ти единиц уборочной техники.

В сжатые сроки была сформирована полная маршрутизация транспорта и объектов, на которых все эти дни велась активная уборка снега и наледи. Из-за вернувшихся в Смоленск снегопадов коммунальные службы продолжают работу на пределе возможностей. Об актуальных планах и нахождении техники информирует Городской центр управления.

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