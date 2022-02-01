В Смоленской области пешеходные переходы оборудуют автономными системами освещения. Фото: СОГБУ «Смоленскавтодор».

В 2021 году на региональных дорогах установили 28 комплексов АСО. Объекты отремонтированы в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

Автономные системы освещения работают от солнечных батарей – светодиодный знак «Пешеходный переход» светиться, когда пешеход подходит к переходу.

В 2019 году на региональных дорогах установили 25 комплексов АСО, в 2020 – 50, добавили в СОГБУ «Смоленскавтодор».

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