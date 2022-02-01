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Общество1 февраля 2022 5:58

Снегопад и сильный ветер ожидаются в Смоленской области 1 февраля

В регионе объявлен «желтый» уровень опасности
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Снегопад и сильный ветер ожидаются в Смоленской области 1 февраля.

Снегопад и сильный ветер ожидаются в Смоленской области 1 февраля.

Фото: Олег УКЛАДОВ

Во вторник, 1 февраля, в Смоленске и области будет облачно. По прогнозам смоленского ЦГМС ожидаются небольшие, местами умеренные осадки в виде снега. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер западной четверти 5-10 м/с, днем порывы будут достигать 14 м/с.

Температура воздуха по области: -6°C…-1°C.

В Смоленске: -4°C…-2°C.

Атмосферное давление 720 мм рт. столба, будет расти.

Ранее «КП» писала, что смоленские коммунальные службы перешли на усиленный режим работы из-за снегопада. Синоптики объявили «желтый» уровень погодной опасности в регионе.

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