Фура Volvo сгорела ночью под Смоленском. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Смоленской области.

В 02:45 пожарным поступило сообщение о возгорании в Смоленском районе. На место вызова оперативно прибыли две автоцистерны и 11 спасателей.

По информации пресс-службы ГУ МЧС по Смоленской области, в населенном пункте Ольша загорелся грузовой автомобиль Volvo. Пламя удалось ликвидировать, однако фура выгорела по всей площади. Пострадавших нет. Причину случившегося предстоит выяснить специалистам, одна из возможных – техническая неисправность.

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