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Общество1 февраля 2022 7:46

В школах Смоленска продлили дистанционное обучение до 8 февраля

Соответствующие рекомендации направило региональное управление Роспотребнадзора
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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В школах Смоленска продлили дистанционное обучение до 8 февраля.

В школах Смоленска продлили дистанционное обучение до 8 февраля.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Напомним, 26 января из-за повышения уровня заболеваемости гриппом и ОРВИ занятия во всех школах Смоленска были приостановлены на 7 календарных дней.

Из-за ухудшения эпидобстановки региональное управление Роспотребнадзора направило в городское управление образования рекомендации по продлению карантина. Обучение в дистанционном формате продолжится до 8 февраля.

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