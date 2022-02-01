В школах Смоленска продлили дистанционное обучение до 8 февраля. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Напомним, 26 января из-за повышения уровня заболеваемости гриппом и ОРВИ занятия во всех школах Смоленска были приостановлены на 7 календарных дней.

Из-за ухудшения эпидобстановки региональное управление Роспотребнадзора направило в городское управление образования рекомендации по продлению карантина. Обучение в дистанционном формате продолжится до 8 февраля.

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