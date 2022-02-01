В Смоленской области мужчина до смерти избил знакомую. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

С 8 по 10 октября 2021 года на улице Шахтёрская в Сафонове между местными жителями произошла ссора. Мужчина и женщина находились в состоянии алкогольного опьянения, конфликт закончился дракой.

Обвиняемый не менее 54 раз удалил знакомую руками, ногами, деревянной ножкой стула по голове и телу. Травмы оказались смертельными – женщина скончалась на месте происшествия.

В пресс-службе СУ СКР по Смоленской области сообщили, что в отношении 25-летнего смолянина возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ «Убийство». В настоящее время расследование завершено, материалы направлены в суд для дальнейшего рассмотрения.

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