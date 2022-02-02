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Общество2 февраля 2022 4:59

В Смоленске детей-инвалидов обеспечили лекарствами после вмешательства прокуратуры

Профильный департамент не произвёл своевременную закупку нужного препарата
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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В Смоленске детей-инвалидов обеспечили лекарствами после вмешательства прокуратуры.

В Смоленске детей-инвалидов обеспечили лекарствами после вмешательства прокуратуры.

Фото: Евгения ГУСЕВА

Законные представители детей, страдающих сахарным диабетом, подали коллективное обращение в прокуратуру Ленинского района по факту нарушения прав на получение лекарств.

Сотрудники ведомства установили, что 10 несовершеннолетних не обеспечили рецептурным препаратом «Этанол, спирт этиловый» из-за несвоевременной закупки препарата региональным департаментом здравоохранения. В адрес департамента внесли представление, которое было рассмотрено и удовлетворено.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Смоленской области, в настоящее время нарушения устранили, детей обеспечили закупленным препаратом. Кроме того, профильный департамент в целях дальнейшего своевременного обеспечения детей, страдающих сахарным диабетом, закупил «Этанол, спирт этиловый» в количестве 150 штук.

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