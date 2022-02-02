Смоленск может получить 250 миллионов рублей на развитие туристической инфраструктуры. Фото: страница пресс-службы администрации города в соцсетях, Александр Григорченков.

В феврале 2022 года пройдёт отбор проектов на «Всероссийский конкурс лучших проектов туристского кода центра города». Конкурс будет проводиться ежегодно – до 2025 года. Сумма субсидии составит около 250 млн рублей.

По словам Андрея Борисова, Смоленск подходит для участия в конкурсе по всем критериям, но для формирования заявки необходимо подготовить ряд важных документов, концепцию развития территории, провести общественные обсуждения и прочее. Полученные денежные средства можно будет направить на инфо-таблички, создание и размещение малых архитектурных форм, уличных арт-объектов.

Кроме того, в заявку можно включить формирование комфортной рекреационной среды для людей с ограниченными возможностями – установку подъемников, пандусов, сигнальных устройств, обустройство уличной навигации.

– При поддержке Федерации и областном участии, мы сумели установить информационные щиты и на улице Маяковского. Планируем продолжить благоустройство улиц Маяковского и Ленина при поддержке малого и среднего бизнеса в этом году. Помимо создания арт-объектов и других точек притяжения для смолян будет произведена замена освещения на улице Ленина, – добавил глава города.

Алексей Островский поддержал инициативу создания данной проектной команды и поручил продолжать работу по благоустройству областного центра и поддержанию объектов исторического наследия.

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