В Смоленске обсудили проблему нехватки коммунальной техники. Фото: пресс-служба администрации города.

Губернатор Алексей Островский обсудил с мэром города Андреем Борисовым тему уборки улично-дорожной сети Смоленска от снега, которая в последнее время наиболее остро стоит в повестке деятельности городских властей.

Андрей Борисов сообщил, что работа ведётся в круглосуточном режиме, однако в силу обильных снегопадов эти усилия не принесли должных результатов. Он поблагодарил Алексея Островского за своевременно предоставленную технику, а также за выделенные по поручению губернатора средства на покупку в 2022 году 22-х единиц новой коммунальной техники для Смоленска. Проблему нехватки ресурсов планируется решить в течение ближайших трех лет.

Тем временем в адрес губернатора продолжают поступать жалобы смолян и из других районов области:

– Ко мне обращаются смоляне и из других муниципальных образований и справедливо жалуются на то, что, по их мнению, снег там убирается недостаточно качественно. Поэтому заниматься проблемами одного только Смоленска мы не можем. Необходимо помогать и иным муниципальным образованиям. Надеюсь, горожане отнесутся к этому с пониманием, – отметил Алексей Островский.

В соответствии с поручениями губернатора, областная власть продолжит оказывать содействие в вопросе расчистки города Смоленска и других муниципальных образований от снега и льда.

Ранее «КП» писала, что смоленские коммунальные службы перешли на усиленный режим работы из-за снегопада. Синоптики объявили «желтый» уровень погодной опасности в регионе.