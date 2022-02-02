Смоленск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Смоленск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Смоленск
-5°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество2 февраля 2022 6:23

Небольшой снег пройдёт в Смоленской области 2 февраля

В среду на территории региона будет облачно
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Небольшой снег пройдёт в Смоленской области 2 февраля.

Небольшой снег пройдёт в Смоленской области 2 февраля.

Фото: Олег УКЛАДОВ

По прогнозам смоленского ЦГМС, 2 февраля на территории Смоленской области сохранится облачная погода, пройдет небольшой снег. На отдельных участках дорог – гололедица. Ветер южный, 6-11 м/с.

Температура воздуха по области: -6°C…-1°C.

В Смоленске: -5°C…-3°C.

Атмосферное давление 734 мм рт. ст. Существенно меняться не будет.

Ранее «КП» писала, что в Смоленске обсудили проблему нехватки коммунальной техники. По словам главы города, её планируется решить в течение ближайших трех лет.

0