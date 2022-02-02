Небольшой снег пройдёт в Смоленской области 2 февраля. Фото: Олег УКЛАДОВ

По прогнозам смоленского ЦГМС, 2 февраля на территории Смоленской области сохранится облачная погода, пройдет небольшой снег. На отдельных участках дорог – гололедица. Ветер южный, 6-11 м/с.

Температура воздуха по области: -6°C…-1°C.

В Смоленске: -5°C…-3°C.

Атмосферное давление 734 мм рт. ст. Существенно меняться не будет.

Ранее «КП» писала, что в Смоленске обсудили проблему нехватки коммунальной техники. По словам главы города, её планируется решить в течение ближайших трех лет.