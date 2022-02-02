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Здоровье2 февраля 2022 8:52

Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 2 февраля: 655 человек заразились за сутки

«КП» собрала последние новости по коронавирусу в регионе на 2 февраля
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Успешно справились с болезнью и выписались 82 807 жителей Смоленской области.

Успешно справились с болезнью и выписались 82 807 жителей Смоленской области.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

По информации столичного Оперштаба на 2 февраля, в Смоленской области зарегистрировано 92 279 случаев заболевания COVID-19, из них 655 – за последние сутки.

Успешно справились с болезнью и выписались 82 807 жителей Смоленской области. За сутки погибли от осложнений 8 человек. Всего 2 602 случая с летальным исходом зафиксировано в регионе с начала пандемии.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

В общей сложности под медицинским наблюдением находятся 8 880 человек, из них 7 907 – на самоизоляции, 973 – в стационаре.

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