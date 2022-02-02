Смоленская компания «Лазертаг» планирует создать около 100 новых рабочих мест. Фото: страница губернатора Алексея Островского в соцсетях.

Алексей Островский провёл рабочую встречу с руководителями смоленских компаний «Точные поставки» и «Лазертаг», одержавших победу в престижном Всероссийском конкурсе «Экспортер года-2021».

Известная компания «Лазертаг», которая продаёт игровое оборудование в 83 страны мира, сейчас занимается разработкой продукта для силовых ведомств, который будет использоваться при проведении тренировок и спецопераций. Ещё одно новое направление — создание Центров виртуальной реальности по всему миру. Губернатор Алексей Островский на своей странице в соцсетях рассказал, что в Смоленске такой Центр скоро появится на улице Попова. Также, по словам руководителя «Лазертага» Сергея Терещенкова, компания планирует создать около 100 дополнительных рабочих мест для смолян.

Экспортное агентство «Точные поставки» организует экспортно-импортные сделки в разных точках мира и уже имеет собственные представительства в Республике Беларусь, Казахстане, Кыргызстане и др. На очереди – открытие филиалов и в ряде других стран ближнего зарубежья.

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