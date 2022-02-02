Третье уголовное дело возбудили в отношении ректора Смоленского университета спорта. Фото: пресс-служба СУ СКР по Смоленской области.

В конце 2021 года задержали ректора смоленского спортуниверситета и его подчиненного. Руководитель учебного заведения необоснованно выплачивал премии работникам и тратил деньги университета на ремонт в своём доме. Кроме того, в ходе проверки было установлено, что на территории вуза организована майнинговая ферма. Её деятельность причинила образовательному учреждению ущерб на сумму более 5 миллионов рублей, в связи с незаконным подключением к электрическим сетям академии.

Сегодня, 2 февраля, в пресс-службе прокуратуры Смоленской области сообщили, что в отношении ректора возбудили третье уголовное дело. Было установлено, что на 15-м этаже в двухкомнатной квартире общежития кампуса находится студия высокой кухни «Ю-Foodi». При этом, в соцсетях есть информация о проведении в этой кулинарной студии гастрономических ужинов, кулинарных мастер – классов, банкетов. Квартира предоставлена в пользование супруги ректора, но женщина в ней не проживает, использует помещение для занятия предпринимательской деятельностью.

Фото: пресс-служба СУ СКР по Смоленской области.

Кроме того, по информации пресс-службы СУ СКР по Смоленской области, в помещении на 3 этаже общежития проводятся игровые мероприятия, организатором которых является невестка ректора университета. Также в одной из комнат 3 этажа оказываются платные услуги по изучению английского языка и сопровождению инвестиционных проектов.

Жилые помещения использовались не по назначению, документации на перевод жилого помещения в нежилое отсутствует. Также нет договоров с собственником имущества университета на их использование.

В настоящее время в отношении Георгия Греца возбуждено еще одно уголовное дело по статье 285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями». Расследование находится на контроле у прокурора области. Кроме того, следователем по решению суда наложен арест на имущество ректора на сумму свыше 5 млн рублей, в том числе на принадлежащее ему имущество в Демидовском районе.

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