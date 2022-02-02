Ректора СГУС подозревают в захвате земельных участков «Смоленского Поозерья». Фото: сайт национального парка «Смоленское Поозерье».

Прокуратура Смоленской области установила, что на территории национального парка «Смоленское Поозерье» расположены 3 земельных участка, которые принадлежат ректору Смоленского университета спорта Георгию Грецу.

При осмотре этих участков сотрудники ведомства выявили факт самовольного захвата части смежных земельных участков общей площадью более 4,5 тыс. кв. м.

Администрация «Смоленского Поозерья» этого не выявила, меры по освобождению самовольно захваченной части земли из чужого незаконного владения не принимались.

По информации пресс-службы региональной прокуратуры, в адрес администрации «Смоленского Поозерья» внесено представление, по результатам рассмотрения которого администрацией в суд направлен иск.

Кроме того, в границах участка, принадлежащего ректору университета, обнаружили самовольную постройку, возведённую без разрешения на строительство. Орган местного самоуправления не предпринимал никаких мер к ее сносу.

По указанным фактам в адрес администрации сельского поселения внесено представление, по результатам рассмотрения которого органом местного самоуправления в суд направлено заявление о сносе самовольной постройки.

Ранее «КП» писала, что в отношении ректора Смоленского университета спорта возбудили третье уголовное дело. В деле фигурируют три объекта недвижимости, которые принадлежали родственникам Греца.