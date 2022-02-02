Смоленск
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Смоленск
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Смоленск
-4°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество2 февраля 2022 15:47

В «черном списке»

К сожалению, не всегда контракты на выполнение тех или иных работ выигрывают ответственные и надёжные подрядчики. И порой фирмы, обещавшие всё сделать качественно и в срок, нарушают договорные обязательства.
КомментироватьОставить комментарий(0)
Фото: предоставлено героем публикации.

Фото: предоставлено героем публикации.

Губернатор Алексей Островский призвал не церемониться с такими исполнителями и активно вести претензионно-исковую работу, чтобы обеспечить эффективное расходование бюджетных средств. Глава региона рассказал показательную историю о том, к каким результатам приводит такая работа, и какие последствия это может иметь для недобросовестных подрядчиков.

В прошлом году одна из компаний выиграла три госконктракта на общую сумму более 765 млн рублей на ремонт дорог. По договору ей предстояло отремонтировать 93 км транспортных артерий в Духовщинском, Сафоновском, Холм-Жирковском, Новодугинском и Гагаринском районах.

Однако подрядчик неоднократно срывал сроки выполнения работ, в итоге на 1 ноября 2021 года контракт был исполнен всего на 50%. Государственный заказчик - компания «Смоленскавтодор» в одностороннем порядке отказался от услуг данного подрядчика и параллельно с этим направил в региональное УФАС заявление о включении компании в «черный список» - Реестр недобросовестных поставщиков. Обращение было удовлетворено в полном объёме.

Кроме этого, на основании заявления «Смоленскавтодора» по ходатайству областной прокуратуры в отношении подрядчика было возбуждено три дела об административных правонарушениях. По одному из них суд уже вынес решение. Компания оштрафована на сумму более 140 млн рублей.

«Деньги поступили в областную казну и будут направлены на решение первоочередных социальных задач. В условиях крайне напряженного регионального бюджета это более чем актуально», - отметил глава региона.

И работа на этом не закончена. На очереди -рассмотрение еще двух дел.

«Этот прецедент -хороший пример того, как нужно выстраивать подобную работу, чтобы показать недобросовестным подрядчикам, заявившимся на конкурс, за безответственность и срыв сроков контракта придётся отвечать не только финансово, но и ценой своей деловой репутации. Церемониться больше не будем», - резюмировал Алексей Островский.

Материал подготовила Ирина АЛЕКСЁЕВА

0