В «черном списке»

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Губернатор Алексей Островский призвал не церемониться с такими исполнителями и активно вести претензионно-исковую работу, чтобы обеспечить эффективное расходование бюджетных средств. Глава региона рассказал показательную историю о том, к каким результатам приводит такая работа, и какие последствия это может иметь для недобросовестных подрядчиков.

В прошлом году одна из компаний выиграла три госконктракта на общую сумму более 765 млн рублей на ремонт дорог. По договору ей предстояло отремонтировать 93 км транспортных артерий в Духовщинском, Сафоновском, Холм-Жирковском, Новодугинском и Гагаринском районах.

Однако подрядчик неоднократно срывал сроки выполнения работ, в итоге на 1 ноября 2021 года контракт был исполнен всего на 50%. Государственный заказчик - компания «Смоленскавтодор» в одностороннем порядке отказался от услуг данного подрядчика и параллельно с этим направил в региональное УФАС заявление о включении компании в «черный список» - Реестр недобросовестных поставщиков. Обращение было удовлетворено в полном объёме.

Кроме этого, на основании заявления «Смоленскавтодора» по ходатайству областной прокуратуры в отношении подрядчика было возбуждено три дела об административных правонарушениях. По одному из них суд уже вынес решение. Компания оштрафована на сумму более 140 млн рублей.

«Деньги поступили в областную казну и будут направлены на решение первоочередных социальных задач. В условиях крайне напряженного регионального бюджета это более чем актуально», - отметил глава региона.

И работа на этом не закончена. На очереди -рассмотрение еще двух дел.

«Этот прецедент -хороший пример того, как нужно выстраивать подобную работу, чтобы показать недобросовестным подрядчикам, заявившимся на конкурс, за безответственность и срыв сроков контракта придётся отвечать не только финансово, но и ценой своей деловой репутации. Церемониться больше не будем», - резюмировал Алексей Островский.

Материал подготовила Ирина АЛЕКСЁЕВА