Более 70 смолян в ближайшее время справят новоселье и переедут из аварийного в комфортное жилье

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Их новое место жительства -многоэтажка по улице 10-я Восточная в Смоленске. Ранее администрация города по результатам конкурсных процедур заключила муниципальные контракты с компанией «Специализированный Застройщик «ВостокСтрой» на приобретение 30 квартир в этом строящемся доме. Сюда переселятся жильцы 6 аварийных домов (признанных таковым до 01.01.2017 года), расположенных в разных районах города.

Совместно с профильными чиновниками на объекте побывал губернатор Алексей Островский, чтобы оценить качество предоставленного жилья и наличие рядом социальной инфраструктуры.

«Ещё одной причиной визита стали два прямо противоположных друг другу комментария, которые в социальных сетях направили мне смоляне. Так, один из обратившихся был не доволен предложенным вариантом из-за удалённости от центра города, где он проживал ранее. А второй, напротив, поделился радостными эмоциями, написав, что по сравнению с тем, что было (печное отопление, баллонный газ и стены в трещинах), для их семьи это настоящее счастье. Но, как говорят, сколько людей, столько и мнений», - рассказал глава региона.

Дом уже сдан. Приёмку квартир осуществляла Рабочая группа, которая обеспечивает общественный контроль за качеством многоэтажек, построенных в рамках соответствующего регпроекта. В процедуре приняли участие и представители ОНФ. На данный момент все квартиры полностью готовы к проживанию и оборудованы в соответствии с действующими требованиями к благоустройству. В жилых помещениях выполнена чистовая отделка, установлены энергоэффективные пластиковые окна, металлические двери, газовые плиты, двухконтурные котлы для отопления. В квартирах есть вся необходимая сантехника, индивидуальное горячее водоснабжение и приборы учета. Приходи и живи!

Все, кто ведёт спортивный образ жизни, может не изменять своим полезным привычкам -ведь во дворе оборудована спортивная площадка. Подумал застройщик и о семьях с детьми, обустроив для них детскую площадку, а недалеко от дома находятся школа и детский сад.

«Остался доволен увиденным. Как, надеюсь, довольны и собственники квартир, которые совсем скоро отпразднуют здесь новоселье. Следующим шагом станет дальнейшее досрочное расселение аварийного жилья, признанного таковым до 1 января 2017 года. Данную работу планируем завершить в срок до конца 2023 года», - подвел итоги визита губернатор.

Материал подготовила Ирина АЛЕКСЁЕВА