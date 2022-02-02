Как борются со снежными завалами в Смоленске?

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Рекордно снежным выдалось начало 2022 года для Смоленска. Обильные осадки длятся подчас несколько дней подряд. Снегом засыпает дороги и дворы, что мешает нормальному передвижению как пешеходов, так и автовладельцев и вызывает их справедливое недовольство. Между тем некоторые сотрудники сферы ЖКХ, не выдержав в буквальном смысле завала на работе, принимают решение об увольнении…

Больной для горожан теме -неудовлетворительной уборке снега было посвящено рабочее совещание, которое на прошлой неделе провел губернатор Алексей Островский с участием руководства города, региональной Госжилинспекции и профильных чиновников областной администрации.

Кто виноват?

«Вынужден констатировать, что, несмотря на предпринимаемые администрацией города усилия, ситуация, к сожалению, кардинально в лучшую сторону не меняется. Тому есть как объективные, так и субъективные причины. В числе объективных -мощные снегопады, скудность городского бюджета и, как следствие, недостаточное количество снегоуборочной техники в специализированных организациях, а также кадровый дефицит и увольнения сотрудников муниципальных предприятий в связи с возросшей нагрузкой и невысокой зарплатой», - отметил Алексей Островский.

Также среди причин ненадлежащей уборки снега глава региона назвал слабый уровень взаимодействия городских властей с областным УГИБДД и социально ответственным бизнесом и недостаточный контроль за качеством проводимых работ.

«Но все эти причины в меньшей степени должны волновать горожан. Являясь налогоплательщиками, они совершенно справедливо требуют, чтобы дороги и дворовые территории были расчищены от снега и льда и не провоцировали получение травм и создание аварийных ситуаций», - подчеркнул губернатор.

На помощь пришли руководители ряда предприятий, которые по личной просьбе главы региона выделили для уборки Смоленска более 30 единиц спецтехники в дополнение к уже имеющейся.

Отметим, что буквально через несколько часов после совещания эта техника вышла на маршрут и приступила к работам, очистив от снега в первую очередь крупные городские магистрали.

Не отсиживаться в стороне

В ходе совещания губернатор потребовал от руководства Госжилинспекции «не отсиживаться в стороне» и эффективно взаимодействовать с управляющими компаниями. Ведь именно они отвечают за уборку придомовых территорий. «В случае несогласия либо бездействия со стороны УК -принимать меры административного воздействия в рамках действующего законодательства», - резко отреагировал Алексей Островский.

Кроме того, глава региона призвал сотрудников ГЖИ активно включаться в работу, предупредив их: «Или ситуация меняется, или на вашем месте будут работать другие».

Материал подготовила Ирина АЛЕКСЁЕВА